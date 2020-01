Nicola: “Siamo arrabbiati e infastiditi per non aver vinto, abbiamo avuto le occasioni migliori”

Il commento a Sky da parte di Davide Nicola, tecnico del Genoa: “Noi siamo un po’ arrabbiati stasera, in altri momenti questa partita bisogna pretendere di vincerla perché abbiamo avuto le occasioni più limpide e migliori. Quello che mi interessa è dare un’identità limpida e chiara alla squadra, dalla partita con la Roma c’è stata una continuità nella gestione della palla, ma dobbiamo essere più sicuri e intraprendenti. Due punti persi? Dobbiamo sentirci infastiditi per non aver raccolto la massima posta in palio. Dobbiamo essere coscienti del fatto che indossiamo una maglia prestigiosa e iniziare a vincere contro le nostre sicurezze per poi arrivare a vincere contro gli avversari. Ci sono stati alcuni passaggi della partita che mi hanno dato consapevolezza dei margini di miglioramento, soprattutto sul rigore sbagliato dove non ci siamo disuniti”.