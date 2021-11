Nicolato: “Difficoltà normali per Sottil, è giovane e il tempo è dalla sua parte. Munteanu è estroso”

Alla vigilia della partita contro la Romania, il ct dell’Under 21 Paolo Nicolato ha parlato di due giocatori di proprietà della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Come giudico le difficoltà di Sottil? Ad alti livelli la concorrenza aumenta, così come la qualità. Riccardo è un giocatore che ha tanta qualità e il tempo è dalla sua parte: è ancora molto giovane e avrà le sue opportunità. È normale che in palcoscenici del genere si possa esser messi in discussione. Più aumenta il livello e più è complicato trovare continuità di rendimento per un ventenne. Munteanu? La Romania ha per tradizione giocatori molto tecnici ed estrosi, fin da Hagi. Hanno grande temperamento, ma anche qualità: magari non sempre trovano continuità, ma negli ultimi due anni la Nazionale ha avuto una bella squadra”.