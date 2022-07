Nicoletti a FN: “Agosto sarà caratterizzato dalla probabile cessione di Milenkovic, unica operazione che porterebbe tanto denaro nelle casse viola. Mi auguro non si aspetti l’esito dei Play Off per…”

Una rosa pronta al 70/80%. Con gli ultimi ritocchi, “dedicati” all’ultimo mese di mercato. Per un giudizio sull’operato della Fiorentina fino ad ora e non solo, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti: “Per quanto riguarda il mercato in uscita ad oggi, esclusa la cessione eccellente di gennaio, è stato molto complicato. Compresa la cessione di Pulgar. Molti giovani sono stati mandati in prestito a maturare. L’ultimo mese di mercato sarà caratterizzato dalla probabile cessione di Milenkovic, perchè non vedo rendita da altre cessioni, e ci auguriamo che arrivi qualche giocatore “pronto” per competere su tre competizioni e migliorare il buon traguardo conquistato la passata stagione.

Poi ha concluso: “Mi auguro che la società non aspetti l’esito del play off di Conference League per ultimare la rosa, ma che venga adeguatamente rinforzata a prescindere, magari approfittando di qualche opportunità, ma sopratutto, con giocatori pronti”.