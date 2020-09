Nicoletti a FN: “Avrei lavorato per far si che Chiesa accettasse le sirene estere. Lo terrei un altro anno, ad oggi la Fiorentina può permettersi di non subire il mercato…”

La Fiorentina e un mercato ancora da decifrare. Molto dipenderà dalle sorti di Federico Chiesa; per fare il punto sul mercato che è stato e quello che sarà, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato Costantino Nicoletti, intermediario di calciomercato.

Costantino, che valutazione da al mercato della Fiorentina sin qui?

“I viola si erano già mossi nel mese di gennaio, operando in modo oculato, intelligente e anche dispendioso nella sessione invernale. Nel mercato estivo ad oggi ha rispettato un po’ il trend generale andando alla ricerca di opportunità e immettendo nella rosa calciatori di assoluta esperienza come Borja Valero e Bonaventura”.

Arriviamo al punto cruciale tanto chiacchierato in questi giorni: il futuro di Federico Chiesa. Cosa ti aspetti da questa “annodata” vicenda?

“Io avrei lavorato per far si che Chiesa andasse all’estero per portare il famoso tesoretto per allestire una squadra competitiva. Non “subirei” il mercato di Federico Chiesa e lascerei passare un altro anno in attesa che riparta un po’ tutto e che lui si rilanci per conquistare l’Europa con la Fiorentina e far incassare poi ai gigliati una cifra importante sul mercato”.

In caso di cessione di Chiesa, la Fiorentina potrebbe anche risultare più forte al termine del mercato investendo nei pezzi giusti?

“Bisogna capire se i dirigenti viola hanno messo nel mirino alternative valide. Io non mi priverei di Chiesa a pochi giorni dalla conclusione del calciomercato. Soprattutto se le condizioni economiche non dovessero andare a vantaggio della Fiorentina. I viola hanno subito in passato il calciomercato con le situazioni di Kalinic e Bernardeschi; oggi però la Fiorentina ha una proprietà forte che può permettersi di non subire determinate situazioni”.