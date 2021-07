Nicoletti a FN: “Italiano conferisce credibilità al sistema Fiorentina. Allenerà i giocatori che la società gli metterà a disposizione”

La nuova stagione della Fiorentina è pronta a cominciare, come sempre tra incognite e speranze. Inizia l’era di Vincenzo Italiano, allenatore giovane con tanta voglia di mettersi in mostra e che ha voluto fortemente sposare la causa viola. Di quello che potrà essere il suo contributo, la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti:

Cosa ne pensa di Italiano? Lo vede come una seconda scelta o può rivelarsi anche migliore di Gattuso?

“E’ sicuramente la prima esperienza importante per lui, che non ha mai avuto la fortuna di allenare giocatori di un certo livello. Io lo definisco uno Zeman 2.0, una tipologia di allenatore che non era indicata per i Caceres e i Borja Valero di turno. C’era bisogno di un profilo diverso per avere credibilità nel sistema, e Italiano mi sembra la scelta giusta. La sua potrebbe essere una sorta di Fiorentina ye-ye, una di quelle che in passato ci hanno dato soddisfazioni. Per far arrivare determinati calciatori, dopo gli ultimi anni fallimentari e senza coppe, ci voleva un allenatore con un certo appeal e Italiano, pur non avendo esperienza internazionale, possiede la grande capacità di far rendere al massimo i propri giocatori”.

Quanta importanza avrà Italiano sul mercato? Esigerà determinati innesti o le sembra un tecnico che si accontenta del materiale a disposizione?

“Quella degli allenatori che fanno le squadre è una leggenda. Tendenzialmente le rose vengono costruite dalla società, poi magari l’allenatore può dare delle indicazioni o stilare una lista di preferenze. Per Italiano la Fiorentina rappresenta un grande trampolino di lancio, di conseguenza credo che sia pronto ad allenare ciò che gli viene messo a disposizione. Le sue valutazioni sul campo saranno importanti, magari può vedere in alcuni calciatori qualità che finora non sono emerse”.