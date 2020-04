Nicoletti a FN: “Pezzella sta bene a Firenze e vuole rimanere. Badelj in uscita, la Fiorentina può sostituirlo con un top player”

In mancanza di calcio giocato e in un periodo di grande incertezza riguardo al futuro del campionato, comincia a prendere piede in anticipo il tema del calciomercato. E’ infatti molto probabile che le società, approfittando di questa pausa forzata, stiano già lavorando in vista della sessione estiva pianificando le proprie strategie. Dei possibili movimenti sul mercato della Fiorentina, la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con l’intermediario Costantino Nicoletti:

Si parla di una possibile partenza di Pezzella: pensa che possa davvero lasciare la Fiorentina?

“Riguardo a Pezzella posso dire con certezza che, se non arriva una proposta che lo affascina particolarmente, rimarrebbe molto volentieri a Firenze. Certamente ha molto mercato perché giocatori d’esperienza come lui sono sempre richiesti, senza dimenticare che si tratta di una pedina fondamentale dalla Nazionale argentina. Ma Pezzella a Firenze sta bene e con la società non c’è stata alcuna frizione, non a caso è il capitano della squadra”.

Tra gli obiettivi per la difesa c’è Kumbulla, che ha già una valutazione molto alta: spenderebbe una cifra importante per lui?

“Se il prezzo si aggira tra i 25 e i 30 milioni, ce li spenderei. E’ un valore da top player, il che implicherebbe anche un ingaggio importante, intorno ai 3 milioni. Comunque la difesa è il reparto meno problematico: Pezzella, Milenkovic e Caceres sono i titolari inamovibili, per cui semmai bisogna prendere dei giovani interessanti che possano crescere dietro a loro. Kumbulla può essere uno di questi, senza dimenticare che in rosa ci sono anche Igor e Ceccherini. Sinceramente non venderei nessuno dei due, perché sono professionisti seri capaci di farsi trovare sempre pronti in caso di necessità”.

Capitolo centrocampo: può arrivare un giocatore importante in cabina di regia?

“Se la Fiorentina investirà su un top player, lo farà sicuramente in quel ruolo. Serve un regista forte, capace di impostare il gioco ma anche con una buona predilezione al gol. Ai viola servono giocatori che sanno segnare. Di occasioni in giro ce ne sono, certo non potendo offrire l’Europa la Fiorentina dovrà puntare sull’aspetto economico e sul fascino della città e del progetto di Commisso. Riguardo alle uscite, invece, Badelj non dovrebbe essere riconfermato. Ricordiamoci poi la presenza di Castrovilli e Pulgar, oltre che dei nuovi arrivi Duncan e Amrabat”.