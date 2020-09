Nicoletti a FN: “Spero che la Fiorentina sfrutti al meglio le opportunità di mercato. Vi dico due nomi interessanti dall’estero che mesi fa avevano quotazioni molto alte mentre ora…”

La Fiorentina e un mercato ancora da decifrare. Molto dipenderà dalle sorti di Federico Chiesa; per fare il punto sul mercato che è stato e quello che sarà, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato Costantino Nicoletti, intermediario di calciomercato. “Chiesa deve essere una risorsa per la Fiorentina – ha evidenziato Nicoletti – sia che rimanga sia che vada via portando tanti soldi”.

Nicoletti, lei si aspetta un colpo finale da parte della dirigenza viola?

“Più che un colpo mi aspetto che la Fiorentina possa sfruttare al meglio le opportunità che il mercato sta offrendo. Perchè ci sono alcuni profili molto interessanti che 6/7 mesi fa avevano quotazioni molto alte, mentre oggi si può arrivare a quei nomi con cifre abbordabili”.

Ci faccia qualche esempio…

“Sicuramente Marcos Paulo che stiamo sentendo nominare molto ultimamente, attaccante classe 2001 del Fluminense. Poi dico Dimatà, attaccante belga dell’Anderlecht, così come tanti altri profili in argentina”.