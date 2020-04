Nicoletti: “Castrovilli? Diamo merito a Corvino che ha avuto una grande intuizione. I Della Valle non avevano già venduto Chiesa prima di cedere la società”

In una diretta Instagram con il canale social di A Tutto Gol, l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato così del mercato della Fiorentina: “Castrovilli erede di Antognoni? Abbiamo il vizio di accostare i calciatori ai campioni del passato. Antognoni è unico e inimitabile, forse Castrovilli gli somiglia nel giocare a testa alta, ma Giancarlo faceva lanci di 30/40 metri senza sbagliare nulla. Castrovilli fu un grande intuito di Pantaleo Corvino che ancora era al Bari ma lo fece aggregare alla Primavera per il Torneo di Viareggio, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Milenkovic? Ha tante richieste in particolar modo dall’Inghilterra, ma Commisso è un Presidente ambizioso e vuole raggiungere i propri traguardi in meno di 5 anni. Quindi i calciatori più forti penso che saranno trattenuti. I problemi tra Chiesa e Montella? No, Chiesa aveva dei problemi di natura fisica e dovevamo dargli il tempo tecnico di recuperare fisicamente, in serie A non ci sono calciatori che giocano contro gli allenatori. Non mi risulta che il giovane attaccante fosse già stato venduto prima dell’arrivo di Commisso“.