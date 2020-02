Nicoletti: “Commisso ha comprato una società senza un euro di debito, ha la forza per superare il tetto massimo delle spese. Quando c’è una battaglia…”

L’intermediario di mercato Costantino Nicoletti a Casa Viola ha parlato così della proprietà della Fiorentina: “In una classifica stilata recentemente, Rocco Commisso risulta essere uno dei 250 uomini più ricchi al mondo. La parte economica non mi fa paura, ha la forza per superare il tetto massimo delle spese avendo comprato una società che non aveva un euro di debito. Poi si può andare a valutare chi è stato acquistato. Commisso è una persona che quando ha una battaglia da combattere non guarda in faccia a nessuno”.