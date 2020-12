Nicoletti: “Se fossi stato Prandelli non avrei mai deciso di tornare a Firenze in questo momento. Serve un progetto che possa responsabilizzare la squadra”

L’intermediario di mercato Costantino Nicoletti si esprime riguardo al momento attuale della Fiorentina TMW Radio dopo la gara pareggiata dai viola contro il Verona: “Prandelli si difende a prescindere in questo caso. Io nella sua posizione non avrei mai preso la decisione di tornare a Firenze in questo momento. Lui non si sarebbe mai tirato indietro, la scelta societaria mi ha un po’ lasciato perplesso. Mi è parsa più una scelta dettata dalla voglia di accativarsi dei consensi popolari più che una scelta tecnica. Le figure storiche della Fiorentina vanno portate con dei ruoli precisi. La società viola ha messo delle risorse importanti, è una delle squadre italiane che ha speso di più. Il tutto sta nel presentarsi con un tecnico per proseguire un progetto nel futuro, in questo caso la squadra poteva responsabilizzarsi. Vanno messi degli obiettivi, che sia la qualificazione dell’Europa o di diventare una big europea in cinque anni. Così mandi un messaggio forte verso tutti i giocatori che hai”.

