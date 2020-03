Nicoletti: “Iachini sta facendo bene ma a Luglio la Fiorentina cambierà allenatore. Commisso ha voglia di…”

L’esperto di mercato e grande tifoso della Fiorentina Costantino Nicoletti è intervenuto a Radio Bruno per commentare la situazione attorno alla realizzazione del nuovo stadio e sul futuro di Beppe Iachini. Queste le sue parole: “Adesso c’è chi è disposto a spendere soldi per fare investimenti sulla città di Firenze, perché non provare a fare una legge ad hoc per chi, come il presidente viola Commisso, ha intenzione di investire molti milioni, creando quindi un sacco di posti di lavoro. Nel 2020 siamo ancora a parlare del Franchi, uno stadio con bagni fatiscenti, parcheggi lontani e senza copertura per la pioggia. Serve dare una svolta. La sfida di domani? Conosco sia Iachini che Gotti. Vedo il tecnico dei friulani avvantaggiato rispetto al nostro: è una persona molto mentale. Servirà un tifo caloroso da parte dei 24 dello staff che saranno presenti alla Dacia Arena. Chi in futuro sulla panchina viola? Inizialmente a Montella era stato chiesto di fare un punto in piu rispetto alla passata stagione, ma ad un certo punto del campionato il cambio è stato inevitabile. Iachini al momento sta svolgendo egregiamente l’incarico per cui era stato chiamato. E’ da sottolineare che la dirigenza gli ha riconosciuto il giusto compenso economico, concedendogli un contratto di 18 mesi, ma credo che sia palese il fatto che dal 1° Luglio ci sarà un altro allenatore sulla panchina della Fiorentina. Se si dimostrerà pronto per obiettivi piu ambiziosi sono sicuro che una chance gli sarà data, ma la voglia del nuovo presidente è quella di arrivare in alto: gli americani ragionano per obiettivi. Il piano industriale dei prossimi tre anni prevede il raggiungimento di obiettivi importanti e dal profilo del nuovo tecnico capiremo le reali ambizioni della Fiorentina”.