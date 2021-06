“Fonseca conosce il calcio italiano, a Firenze farebbe bene. La Fiorentina è in ritardo, i rischi sono enormi”

A Radio Bruno è intervenuto Carlo Nicolini, ex preparatore dello Shakhtar Donetsk ai tempi di mister Paulo Fonseca, una delle alternative per la panchina della Fiorentina qualora non si concretizzasse l’arrivo in viola di Vincenzo Italiano dallo Spezia: “Fonseca in Ucraina ha vinto tre campionati consecutivi con una squadra che ha trovato già rodata, con ottimi meccanismi. Si è dimostrato intelligente ed esperto, di lui non si può che avere un giudizio positivo. Roma è una piazza molto difficile, si è comportato in modo coerente anche quando la società lo ha abbandonato nell’ultimo periodo. Come vedo Fonseca alla Fiorentina? Ora conosce il calcio italiano, è ambizioso e sa adattarsi al materiale umano che trova. Penso che potrebbe far bene. La Fiorentina però deve stringere i tempi, non si può essere ancora qui a discutere, il mercato è alle porte e i rischi sono enormi”.