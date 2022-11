Nicolodi: “Sabiri ideale per un 4-2-3-1, se fossi in Grifo invece non mi muoverei da Friburgo…”

Esperto eccome di vicende tedesche, di Bundesliga e di calciatori che vi giocano: Pietro Nicolodi a Radio Bruno ha parlato di Sabiri e Grifo, due elementi passati da lì e nel mirino della Fiorentina.

“Sabiri in Germania ha fatto delle buone stagioni, soprattutto in Zweite Bundesliga. Al Paderborn aveva giocato poco però si vedevano le sue qualità, aveva segnato qualche gol, ogni giocatore dipende un po’ anche dal contesto dove si trova. Lo vedo più in un 4-2-3-1. Gonzalez? Purtroppo è spesso rotto e questa è un grande problematica in un calcio dove conta tantissimo la fisicità. Grifo? Se fossi in lui non mi muoverei da Friburgo, c’è la sua dimensione, c’è il suo miglior allenatore che lo conosce da una vita. Quando è andato al Borussia o all’Hoffenheim non ha mai ripetuto quelle gesta. Il Friburgo è secondo, non gli conviene muoversi. Fino a qualche tempo sembrava che i giocatori della Bundesliga non potessero giocare in Serie A, ora li comprano solo da lì. Cambiano le mode o anche i prezzi”.