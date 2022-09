Niente anca, il problema di Gonzalez ora è un altro. Le condizioni dell’argentino e le possibilità che possa esserci o meno contro la Juventus

Niente anca, l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, ha messo da parte l’infortunio che ha caratterizzato la prima parte di questa annata, ma attualmente ha un problema ad un tallone che gli ha impedito di giocare sia contro il Napoli che contro l’Udinese.

E’ un fastidio che di per sé non è preoccupante, solo che, con i ritmi che ci sono in questo inizio di stagione e le tre partite a settimana che gioca la squadra di Italiano, si fa alla svelta a perdere diverse gare in sequenza.

Teoricamente dovrebbe tornare a disposizione dalla prossima settimana, ma vista l’importanza che riveste la gara contro la Juventus, l’argentino proverà a forzare in questi due giorni e cercherà di essere della gara.