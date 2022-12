Niente battaglia in Lega stavolta per Joe Barone: la Fiorentina resta fuori dalla votazione che elegge Rebecca Corsi

Rinnovamenti in Lega Calcio perché c’era da sostituire un membro del Consiglio, ovvero Giulini, retrocesso col suo Cagliari lo scorso maggio: al suo posto è stata eletta Rebecca Corsi, figlia del presidente dell’Empoli Fabrizio. La Fiorentina non era presente fisicamente ma solo in video conferenza e questo è stato il motivo per cui il club viola non ha potuto votare per scegliere un proprio candidato: la Corsi ha ricevuto 11 preferenze, più che sufficienti per farla eleggere al fianco degli altri 3 componenti, Percassi (Atalanta), Scaroni (Milan) e Setti (Verona).

Significativa di fatto la rinuncia della Fiorentina a concorrere per entrare in Lega Calcio, un obiettivo inseguito quasi ossessivamente nei mesi scorsi da Joe Barone, che però non era mai riuscito a farsi eleggere nel consiglio, arrivando anzi a toni e maniere forti con diversi colleghi. Vedremo se il dg viola ci riproverà al prossimo giro, quando si aprirà un nuovo slot.