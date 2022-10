Niente conferenza stampa per Italiano: troppa tensione e critiche nei confronti della Fiorentina

Tuttosport rivela i motivi per cui Vincenzo Italiano non si presenterà in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. Una scelta presa dallo stesso tecnico viola insieme alla società visto il clima di tensione che si respira intorno alla Fiorentina e le tante critiche rivolte alla squadra.

Eravamo abituati a sentire le parole dell’allenatore direttamente sul sito del club, visti i diversi impegni tra Conference e Serie A, questa volta la motivazione sembra essere altrove. L’allenatore parlerà dunque ai canali social viola, rispondendo alle domande fatte dai tifosi.