Niente convocazione in Nazionale per due calciatori della Fiorentina. La situazione

Niente convocazione in Nazionale per due calciatori della Fiorentina nel giro delle rispettive selezioni. Si tratta di Alfred Duncan e Bartlomiej Dragowski. Il centrocampista viola non risulta infatti nella lista dei 23 calciatori chiamati dal CT del Ghana Charles Akonnor e non prenderà quindi parte alle gare di qualificazioni mondiali africane. Seconda esclusione consecutiva per Duncan, che anche nella precedente slot di impegni nazionali rimase fuori dai convocati per via di un presunto infortunio che suscitò anche alcune polemiche.

ùSituazione più chiara invece quella che aleggia intorno al portiere polacco, out a causa dell’infortunio muscolare che non gli consentirà di raggiungere Paulo Sousa e la sua Polonia.