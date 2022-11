Niente da fare neanche contro l’Argentina: per Zurkowski è la terza panchina su tre con la sua Polonia

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Polonia-Argentina, gara decisiva per l’esito del girone C dei Mondiali. Il commissario tecnico polacco Michniewicz decide di lasciare il centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski in panchina. Al numero 27 viola, sono stati preferiti Krychowiak e Bielik.

Per Zurkowski, dunque, si tratta della terza partita del girone guardata dalla panchina. Rinviato, ancora una volta, il suo esordio in un Mondiale di calcio. La sua Polonia se la vedrà contro l’Argentina di Lionel Messi; uno scontro che dipenderà anche dal risultato di Arabia Saudita-Messico, visti i tanti esiti possibili.