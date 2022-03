Niente da fare per Brozovic: il centrocampista lascia il ritiro dell’Inter e non sarà convocato contro la Fiorentina

Come anticipato, Marcelo Brozovic non sarà tra i convocati dell’Inter per la partita contro la Fiorentina. Il centrocampista croato anche oggi si è allenato a parte e, secondo quanto riporta Sky Sport, in questi minuti avrebbe abbandonato anzitempo il ritiro nerazzurro pre-partita ad Appiano Gentile.

Simone Inzaghi dunque dovrà fare a meno del suo regista, così come del difensore De Vrij. Anche l’olandese sarà out per l’anticipo di domani sera contro i viola. Assenze pesanti per una partita che si prospetta molto importante per entrambe le squadre.