Niente da fare per Cistana: il presidente Cellino chiude alla sua cessione (almeno per ora)

A lungo corteggiato dalla Fiorentina, con qualche eco anche in questa sessione di mercato, ma Andrea Cistana non arriverà a Firenze (almeno per ora). Ad affermarlo è lo stesso presidente del Brescia, Massimo Cellino, come appreso da Brescia Oggi. Il numero uno delle Rondinelle avrebbe chiuso, almeno fino al termine della stagione, al possibile passaggio in Serie A di Andrea Cistana.

In passato seguito anche dalla Fiorentina, di recente, il patron della squadra lombarda, avrebbe detto no sia al Lecce che alla Sampdoria. Cistana resta dove sta e a questo punto è lecito aspettarsi anche la permanenza di Ranieri a Firenze.