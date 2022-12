Niente da fare per Jovic, ancora in panchina con la Serbia. Titolare Milenkovic e per la prima volta anche Vlahovic

Alle ore 20 la Serbia scenderà in campo contro la Svizzera, in una partita decisiva per il passaggio del turno al Mondiale. Per la prima volta, dopo la mezz’ora giocata con il Brasile e la panchina totale contro il Camerun, l’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic partirà titolare. Ai danni anche di Luka Jovic, ancora una volta relegato in panchina dal ct Stojkovic, mentre è ovviamente titolarissimo Nikola Milenkovic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Serbia–Svizzera:

Serbia (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. All.: Stojkovic.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. All.: Yakin.