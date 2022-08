Niente da fare per Mazzarri: salta la trattativa con il Marocco di Amrabat e Maleh per diventare il nuovo CT

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, non ci sono più margini affinché Walter Mazzarri possa diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale marocchina. L’allenatore toscano è stato a lungo in trattativa con la federazione nordafricana, ma il possibile accordo è saltato per problemi di budget.

A Mazzarri non avrebbero concesso di portare tutti gli uomini dello staff, poiché ce n’erano già altri sotto contratto. Anche l’inserimento di clausole e penali hanno fatto fare retromarcia al mister, che dunque non ripartirà dalla nazionale di Amrabat e Maleh, che tra qualche mese sarà in Qatar a giocarsi il Mondiale.