Niente da fare per Ribery, il francese sarà out per la sfida contro l’Inter

Secondo quanto riportato da Sky Sport Franck Ribery non sarà della partita stasera. L’attaccante francese questa mattina ha provato a svolgere un provino che ha avuto esito negativo. Altra tegola per la Fiorentina di Prandelli che dopo Milenkovic e Castrovilli dovrà fare a meno anche del suo numero 7. Per sostituirlo in pole c’è un altro francese: Valentin Eysseric. A breve le formazioni ufficiali.

