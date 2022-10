Niente da fare per Sottil, tormentato dalla schiena mentre Quarta stringe i denti. In bilico Terzic e Ranieri

Niente da fare ancora una volta per Riccardo Sottil che dovrà rimandare il suo rientro in gruppo e quindi in campo un po’ più in avanti: la Fiorentina farà a meno di lui anche a Lecce, come sta facendo ormai da tre settimane per i noti problemi alla schiena (per quanto mai chiariti da parte del club). Questo quanto emerge dalla seduta di stamattina secondo Radio Bruno, che poi riporta di un Quarta pronto a tornare con la mascherina dopo la rottura del setto nasale contro la Lazio. Allenamento a parte invece per Terzic e Ranieri, le cui condizionano restano da monitorare in vista della rifinitura di domani.