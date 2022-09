Niente Dodo? Ci pensa Venuti (a entrare tra i migliori dell’ultima giornata di campionato)

Nonostante il peso delle tante assenze, la Fiorentina contro il Verona è riuscita a ritrovare la vittoria. Oltre all’attacco, una discreta prestazione è stata messa in campo anche dalla retroguardia, con un Martinez Quarta sugli scudi. La difesa, che è rimasta inviolata per la quinta volta in stagione, ha trovato in Biraghi l’unica insufficienza per il rigore sbagliato. Anche Ranieri non si è mosso male, trovando una buona intesa con l’argentino ex River.

Quest’ultimo è stato premiato dal portale statistico WhoScored tra i migliori giocatori dell’ultima giornata di Serie A, con una valutazione di 8,3. Un altro giocatore, o meglio, difensore, viola è finito poi nella squadra della settimana. Stiamo parlando di Lorenzo Venuti, il sostituto di Dodo che è andato anche vicino alla rete in un’occasione e non ha sfigurato contro la squadra di Cioffi. Per scoprire la sua valutazione, guarda l’immagine

sotto riportata: