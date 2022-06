Niente Fiorentina e niente Italia per Suarez: ecco dove sarà il suo futuro

La prossima tappa di Luis Suarez sarà con ogni probabilità in Sudamerica. Nonostante qualche accostamento alla Serie A, tra cui anche alla Fiorentina, il futuro del Pistolero sarà verosimilmente in Argentina, dov’è pronto ad accoglierlo il River Plate.

Quella che fino a pochi giorni fa era una semplice suggestione, ora è pronta a tramutarsi in un’operazione di mercato concreta: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, le prossime potrebbero essere le ore decisive per la definizione del trasferimento. A Buenos Aires sono in attesa di una risposta, anche se fonti vicine al giocatore sembrerebbero confermare la volontà di Suarez di vestire la maglia dei Millonarios.