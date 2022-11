Niente Fiorentina? La Polonia chiama comunque: Zurkowski partirà per il Qatar assieme a due ex viola

La Nazionale polacca ha diramato la lista dei convocati. Il ct Czeslaw Michniewicz per il Mondiale in Qatar ha chiamato il centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski. Presenti anche come gli ex Bartlomiej Dragowski e Krzysztof Piatek.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Dragowski (Spezia), Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus)

Difensori: Bednarek (Aston Villa), Bereszynski (Sampdoria), Cash (Aston Villa), Glik (Benevento), Gumny (Augsburg), Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Kiwior (Spezia), Wieteska (Clermont), Zalewski (Roma)

Centrocampisti: Bielik (Birmingham City), Frankowski (Lens), Grosicki (Pogon Szczecin), Kaminski (Wolfsburg), Krychowiak (Al-Shabab), Skoras (Lech Poznan), D. Szymanski (AEK Atene), S. Szymanski (Feyenoord), Zielinski (Napoli), Zurkowski (Fiorentina).

Attaccanti: Lewandowski (Barcellona), Milik (Juventus), Piatek (Salernitana), Swiderski (Charlotte FC)