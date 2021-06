Niente Fiorentina per Italiano, resterà a La Spezia

Tutto sembrava fatto, ma ultimamente niente lo sembra davvero. Secondo quanto riporta l’emittente ligure Primo Canale, Vincenzo Italiano infatti sarà ancora il tecnico dello Spezia anche per la prossima stagione. Alla luce dell’incontro di oggi tra il mister e la dirigenza bianconera non si è arrivati ad un accordo fra società ed allenatore per la separazione. Italiano ha dunque scelto di rimanere allo Spezia e rimarrà legato al club di Platek almeno fino al 2023. Ci sarà un rilancio della Fiorentina?