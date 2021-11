Niente Ibrahimovic, sì all’ex Fiorentina: Le idee di Pioli per il ritorno al Franchi

La partita contro la Fiorentina rappresenta l’inizio di un pesante tour de force per il Milan, che martedì sarà poi impegnato in Champions League. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha recuperato gli attaccanti più importanti e potrà scegliere tra un poker di nomi niente male: Ibrahimovic, Giroud, Leao e Rebic. In tre mesi, è successo soltanto in due occasioni.

Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, Pioli dovrebbe puntare su Giroud e Rebic al Franchi: i due infatti, rispetto agli altri, non hanno viaggiato con la Nazionale e sono quindi più freschi. Dietro di loro Brahim Diaz, che cercherà il ritorno al gol dopo un inizio di stagione importante (tre gol nelle prime sette) prima di risultare positivo al Covid-19.