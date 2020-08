Niente Italia, l’Albione tenta un obiettivo viola

L’Albione convince più che l’Italia, o almeno sembrerebbe così. Secondo quanto riportato da TeleRadioStereo, il giocatore della Roma Alessandro Florenzi sarebbe vicinissimo all’Everton. Nonostante gli interessamenti di Fiorentina e Atalanta, l’agente del giocatore (Lucci ndr) starebbe chiudendo la trattativa con i toffees.

Dopo la stagione in Liga, Florenzi è tornato a Roma solo di passaggio visto che non fa più parte del progetto di Fonseca. Il giocatore piaceva anche alla Fiorentina che, però, aveva da risolvere il nodo sull’importante ingaggio. Il giocatore della nazionale italiana, infatti, guadagna circa tre milioni netti l’anno, cifra alta per un giocatore che è calato molto nell’ultimo periodo.