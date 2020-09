Niente Italia per un “sogno” viola: il Fenerbahce prova l’assalto

Non sarà l’Italia la nuova destinazione per l’attaccante Mario Mandzukic. L’ex Juventus, considerato vicino a diverse squadre italiane tra cui la Fiorentina, andrà in Turchia.

Secondo quanto scritto da Fanatik, infatti, Mandzukic sarà il nuovo bomber del Fenerbahce che dopo la cessione di Muriqi troverà ulteriore liquidità per investire.

Consideraro molto legato a Franck Ribery, diversi tifosi Viola aveva sognato di vedere il grosso attaccante a Firenze, ma le sirene turche si sono fatte sempre più insistenti.

Tra le parti manca solo l’accordo, ma sembrerebbe sempre più vicino.