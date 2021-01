Niente Lammers per la Fiorentina: ecco dove giocherà

Non ci sarà la Fiorentina nel futuro di Sam Lammers, arrivato all’Atalanta la scorsa estate e già pronto ad andarsene a causa dello scarso spazio avuto. L’ex giocatore del PSV Eindovhen, come riportato da TMW, è pronto a ripartire dal Genoa: l’attaccante olandese classe ’97 ha accettato di trasferirsi nel club rossoblù in prestito fino al termine della stagione.

Adesso devono limare gli ultimi dettagli le due società: il Genoa vorrebbe inserire un diritto di riscatto e controriscatto legato alla salvezza, l’Atalanta vorrebbe invece cedere Lammers in prestito secco. Una distanza che le parti contano di colmare già nelle prossime ore, con l’olandese pronto a ripartire dalla squadra di Davide Ballardini.