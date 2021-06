Niente Marsiglia, Lirola torna alla Fiorentina. Le prospettive future

L’Olympique Marsiglia non ha riscattato Pol Lirola e, per il momento, lo spagnolo è tornato alla Fiorentina. Ancora non è chiaro se rimarrà o meno, dato che ha sempre fatto sapere di voler restare in Francia. Rino Gattuso, però, lo vorrebbe valutare per la sua Viola, che nella prossima stagione giocherà con la difesa a quattro e potrebbe finalmente permettere a Lirola di giocare nel suo ruolo. All’OM ha trovato continuità di rendimento, segnando due gol e servendo quattro assist: le due società, almeno per il momento, non hanno trovato l’accordo sulla cifra del riscatto.

E poi c’è la variante Gattuso: al tecnico della Fiorentina piace Lirola e vorrebbe valutarlo in prima persona nel ritiro di Moena. Con il via libero di Ringhio – conclude il Corriere dello Sport-Stadio – l’ex Sassuolo sarà uno degli “acquisti” utili per la fascia: in caso contrario, verranno riallacciati i contatti con il Marsiglia.