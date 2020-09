Niente mercato chiuso, ma senza l’addio di un big non sarà semplice puntare ad un calciatore top…

Ieri è stato ufficializzato Bonaventura, presto accadrà la stessa cosa per Borja Valero, oggi pomeriggio verrà presentato Amrabat. Insomma vista così, il succo della conferenza stampa di Pradè (“Nell’ultimo anno abbiamo comprato tantissimi giocatori, investito molto a gennaio, siamo già una squadra forte”) ha decisamente un senso. Difficile però pensare che a venticinque giorni dalla fine, il mercato viola sia già chiuso. Certo la rosa andrà snellita (intanto Dabo sta andando al Benevento, Agudelo allo Spezia) e come scrive La Gazzetta dello Sport, senza l’addio di un big (Chiesa?) puntare ad un giocatore top non sarà semplice.

