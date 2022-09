Niente Nazionale per Martinez Quarta e Nico Gonzalez: ecco il motivo

Niente partenza per la Nazionale per Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta. I due calciatori della Fiorentina, che erano stati selezionati nell’elenco dei pre-convocati per le amichevoli internazionali, non sono stati confermati. Il CT Scaloni ha deciso di escluderli entrambi e quindi resteranno a Firenze nella pausa di ottobre.

Quarta e Gonzalez non scenderanno in campo per l‘Argentina contro Jamaica e Honduras, così come il portiere dell’Atalanta Juan Musso, anche lui estromesso all’ultimo. Il giornalista di ESPN Argentina Gustavo Yarroch ha spiegato il motivo delle assenze: “Martínez Quarta escluso per ragioni tecniche e Nicolás González per motivi legati al suo infortunio“.

Di seguito il tweet di Yarroch: