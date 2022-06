Niente più Empoli in Serie A Femminile: la licenza è stata acquistata dall’americano Krause

Non ci sarà più il derby toscano in Serie A Femminile. Quest’oggi infatti il presidente del Parma Kyle Krause nel corso di una conferenza stampa per parlare degli sviluppi del calcio femminile ha annunciato lo sbarco in Serie A:

“Abbiamo acquisito l’Empoli Ladies ed oggi la FIGC ci ha concesso il trasferimento a Parma ed abbiamo ufficializzato l’acquisizione. Questo è un passo molto importante per la nostra strategia a lungo termine dopo i successi di quest’anno della nostra squadra femminile”.

E’ finita quindi anche l’esperienza della figlia del presidente dell’Empoli, Rebecca Corsi, alla dirigenza della compagine femminile.