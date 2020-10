Tramonta l’ipotesi Fazio per la Fiorentina: la trattativa adesso è con un altro club di Serie A

Negli ultimi giorni era stato accostato alla Fiorentina anche il centrale della Roma Federico Fazio come rinforzo per la difesa. Una possibilità questa che sembra essere sempre più remota. Sul giocatore infatti c’è la Sampdoria che ha individuato in lui il probabile sostituto di Colley se quest’ultimo dovesse partire con destinazione Fulham. Il Secolo XIX evidenzia il nodo da sciogliere relativo all’alto ingaggio dell’argentino. In giallorosso Fazio percepisce infatti 2,5 milioni a stagione, cifra logicamente fuori budget per la Sampdoria, con Ferrero che spera probabilmente di riuscire a convincere la Roma a contribuire al pagamento dello stipendio. Ma la Fiorentina sembra ormai essersi tirata fuori dalla trattativa.

