Niente preclusioni, ma anche niente sconti: Chi vuole Chiesa si prepari a sganciare un bel pacco di milioni

Federico Chiesa torna a tenere banco sui giornali. La Repubblica scrive che in caso di partenza è evidente che la Fiorentina voglia monetizzare al massimo la cessione del suo talentuoso attaccante. La valutazione che il presidente Rocco Commisso dà del giocatore è di 70 milioni di euro. Non ci saranno sconti, ma allo stesso tempo neanche preclusioni. Chi vorrà Chiesa dovrà solo presentarsi con l’offerta giusta. In Italia si continua a parlare di Juventus e Inter, mentre all’estero, dove forse oggi le risorse economiche sono decisamente superiori a quelle delle squadre italiane, c’è il Manchester United.

0 0 vote Article Rating