Niente Daniele De Rossi per la panchina della Fiorentina nella prossima stagione. Come riportato dal TGR Rai Toscana infatti l’ex capitano della Roma, non avendo ancora il patentino per allenare, non vuole avere prestanomi per guidare una squadra come la Fiorentina. Tuttavia la conferma di Iachini, sempre secondo il TGR, sembra ad ora abbastanza difficile.

0 0 vote Article Rating