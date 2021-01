Niente rigore su Ribery, una decisione che ci può stare. Piccinini e una direzione accettabile, ma serve maggiore esperienza in altri episodi

Fiorentina – Crotone, gara della 19esima giornata di Serie A, è stata diretta da Marco Piccinini di Forlì, assistito da Baccini e Colarossi con l’esperto Mazzoleni in sala VAR. Si parte e l’arbitro forlivese mostra il primo giallo dell’incontro a prenderlo è Igor in ritardo su Messias. Al 27′ manca l’ammonizione ad Eduardo Henrique che sgambetta Vlahovic, capitan Pezzella si fa sentire con il direttore di gara. Le proteste viola inducono Piccinini ad estrarre il giallo due minuti dopo a Zanellato che ferma Bonaventura. In questo caso sinceramente l’ammonizione appare severa. Al 41′ cartellino anche per Ribery che ferma un funambolico Messias in fuga. Nel secondo tempo al 63′ viene giustamente annullato un gol a Pezzella che prima di colpire a rete impatta la palla con la mano. Al 79′ contatto in area calabrese tra Eduardo Henrique e Ribery, Piccinini indica che si può proseguire. La trattenuta c’è ma il numero 7 viola si lascia un po’ andare, decisione che ci può stare. Prima del novantesimo da annotare l’ultima ammonizione della gara per Pereira che ferma un indomito Castrovilli. Sommariamente accettabile la direzione di Piccinini. Sbaglia poco anche se permette spesso proteste anche evidenti, un arbitro che ha bisogno di accumulare esperienza nella massima serie per limare alcuni visibili difetti.

0 0 vote Article Rating