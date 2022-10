Niente riposo per la Fiorentina che torna subito ad allenarsi in vista di Lecce. La situazione degli infortunati

A differenza di settimana scorsa, quando Italiano aveva concesso alla squadra un giorno libero dopo la trasferta in Scozia, oggi la Fiorentina è tornata subito in campo per preparare la partita di Lecce. Una seduta tranquilla, con lavoro defaticante per coloro che ieri sono scesi in campo ed esercizi in palestra per chi invece non è stato del match.

Tutti i giocatori sono presenti al centro sportivo “Davide Astori”, con gli infortunati ormai recuperati a pieno titolo. Ad eccezione di Sottil, sul quale per adesso non emergono novità e la cui situazione potrebbe apparire più chiara nelle prossime ore.