Niente ritiro o programmi speciali: la Fiorentina si ritroverà in albergo il giorno stesso della partita con la Juventus

L’ipotesi di un ritiro non era mai veramente emersa in casa Fiorentina. Società e allenatore hanno preferito non prendere provvedimenti dopo la figuraccia di Marassi, preparando la partita con la Juventus secondo il consueto programma.

Nessun ritiro settimanale, dunque, ma potremmo dire nessun ritiro in generale. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, i giocatori non passeranno insieme neanche la notte precedente alla partita. Italiano e la squadra si recheranno all’albergo che li ospita ormai da inizio stagione il giorno della gara, intorno a mezzogiorno.

Un programma normale, tipico di quando si gioca in notturna. Nonostante stavolta, un po’ per l’importanza della sfida con la Juve e un po’ per quanto accaduto lunedì a Genova, di normale ci sia davvero poco.