Niente ritorno in Italia per Terim: L’ex tecnico della Fiorentina bloccato in Turchia da un problema di salute

Non ci sarà il ritorno in Italia di Fatih Terim. L’ex tecnico della Fiorentina, oggi sulla panchina del Galatasaray, è stato costretto a rinunciare alla trasferta di Roma contro la Lazio valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. A rendere note le condizioni di Terim è lo stesso club turco, che ha fatto sapere che l’allenatore è stato trasportato nella giornata di ieri in ospedale per un problema gastrointestinale.

Dopo aver ricevuto l’ok dei medici è tornato subito ad allenare la propria squadra, ma successivamente è rientrato nuovamente in ospedale. Il motivo? Proseguire la degenza. Le sue condizioni sono costantemente monitorate e il peggio dovrebbe essere ormai alle spalle.