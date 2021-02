Niente Sarri per il Marsiglia, anche Lirola conosce il suo nuovo allenatore in Francia

Sarà Jorge Sampaoli il nuovo allenatore del Marsiglia. Il club francese ha trovato l’accordo totale con il tecnico argentino per rimpiazzare André Villas-Boas. Dopo il caos interno che ha portato anche al rinvio di una partita per alcuni problemi con i tifosi, il Marsiglia aveva provato ad ingaggiare anche Maurizio Sarri senza però successo. Ora rimane da capire quando Sampaoli arriverà in Francia, visto che è ancora alla ricerca della qualificazione aritmetica alla fase a gironi della prossima Copa Libertadores con l‘Atlético Mineiro. Anche Pol Lirola dunque conosce il suo nuovo tecnico.

