Niente vacanze e allenamenti no stop: ecco come potrebbe presentarsi l’estate per i giocatori viola

I numeri dell’emergenza COVID-19 in Italia purtroppo continuano a crescere, nuove misure sono pronte sul banco del Governo per contrastare il virus. Inevitabilmente anche il mondo dello sport risentirà delle nuove decisioni che saranno prese nei prossimi giorni, ma la volontà almeno per la Serie A è quella di tornare in campo a maggio. Lo ha detto il numero uno della FIGC Gabriele Gravina: l’obiettivo è il 3 maggio (ma probabile che il ritorno in campo sia posticipato di una/due settimane) per poter terminare il campionato entro il 30 giugno. Le date varieranno inevitabilmente dall’andamento del virus ma incideranno anche sul prossimo campionato. A partire dalla preparazione: anno scorso il ritiro viola a Moena era cominciato il 6 luglio. Si prospetta quindi un’estate senza vacanze per i giocatori, che verosimilmente continueranno ad allenarsi per l’inizio della nuova stagione.