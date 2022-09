Nikolaou: “Fiorentina? Non è stato semplice sentire tutte quelle voci. Allo Spezia sto benissimo”

A La Nazione – edizione La Spezia ha parlato il difensore greco Dimitrios Nikolaou, che è stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni del mercato estivo. Nella sua intervista, il giocatore ha parlato anche di queste voci:

“Non è stato semplice ma neanche complicato. Ovviamente anch’io sentivo e leggevo ciò che si diceva riguardo la mia possibile partenza, ma non mi sono fatto influenzare nel lavoro quotidiano perché ho continuato a dare il massimo, lavorando a testa bassa. Alla fine non è successo niente e sono ben felice di essere rimasto a Spezia. Qui non mi manca niente, sono felice, questi luoghi e le persone che vi abitano mi sono entrati dentro”.