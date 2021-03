Nkoulou: Torino addio. E potrebbe arrivare alla Fiorentina

Nicolas Nkoulou si appresta a dare il proprio addio al Torino. Al termine di questa stagione, le strade del difensore e del club granata si divideranno.

Il centrale ha fatto un patto con il proprio allenatore: darà tutto fino alla fine del campionato, per portare la propria squadra verso la salvezza e poi si occuperà del proprio futuro.

Un futuro che potrebbe essere anche viola; stando a quanto riportato da Tuttosport la Fiorentina è in lizza con la Roma e con il Milan per arrivare a prendere il giocatore, oltre a non meglio precisate società dall’estero.