No ai giovani, sì all’ennesima delusione stagionale: ma davvero ieri non c’era spazio per loro?

Da Crotone-Fiorentina ci si poteva aspettare l’esordio di Alessandro Bianco, quello di Fabio Ponsi oppure l’ultima chance a Tofol Montiel. E invece nulla di questo è avvenuto in una partita praticamente amichevole nell’ultima gara di campionato. Un pareggio senza emozioni che ha visto in campo i soliti protagonisti di una stagione più che deludente, senza lasciare nemmeno un minuto ai giovani che dopo una trasferta a Crotone, almeno qualche minuto in campo se lo potevano aspettare. Di certo il campo va guadagnato, ma in partite come quella di ieri, qualche sorpresa era lecita aspettarsela, Maxi Olivera a parte. No ai giovani, sì all’ennesima partita insulsa dell’anno.