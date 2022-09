No alla Fiorentina ma anche alla Lazio, Corsi: “Parisi via a gennaio? Non se ne parla”

Obiettivo e idea dell’ultima ora di mercato per la Fiorentina, naufragata senza troppe speranze. Su Fabiano Parisi c’è però anche la Lazio ma il presidente azzurro Corsi a Radio Incontro Olympia ha escluso ogni tipo di affare per gennaio:

“Ascolto domande di mercato intorno ai giocatori dell’Empoli che, oltre a farmi arrabbiare ed a rompermi le scatole, non voglio nemmeno prendere in considerazione perché il mio compito da Presidente è proteggere i miei ragazzi ed in generale tutto l’ambiente Empoli che per me è un patrimonio da salvaguardare. Parisi alla Lazio? È una di queste… A gennaio non se ne parla, proprio per il motivo appena spiegato”.