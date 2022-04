No, non è una partita come le altre

Per noi non lo è. Non lo è neanche per loro, nonostante la finta spocchiosità della quale si muniscono puntualmente prima di ogni scontro. Fiorentina-Juventus non sarà mai una partita come le altre, per i più svariati motivi. E gli ultimi anni ce ne hanno dato dimostrazione.

Destino ha voluto che la partita contro i bianconeri quest’anno valga ancora di più. La partita di stasera vale un biglietto per Roma, destinazione finale di Coppa Italia. Un traguardo che la Fiorentina ha già raggiunto una volta nel recente passato, poi persa in un confronto con il Napoli che non è mai stato ricordato, purtroppo, per quello che è successo in campo.

L’altro confronto sarà l’ultima partita di campionato e viste le posizioni in classifica delle due squadre, potrebbe essere decisiva. Una sfida al Franchi che, se c’è un Dio del Calcio lassù, sarà da cinema